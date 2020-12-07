شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا على العملة الأرجنتينية.. هكذا تُخلّد ذكرى «الفقير الذي أصبح أميرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

«لا أشعر أنني على ما يُرام»، قالها ثم ذهب للنوم، الأربعاء، داخل مدينة بوينوس آيريس، توفي أسطورة الأرجنتين الذي يعتبر أفضل لاعب كرة قدم ليس فقط في جيله، بل في أي جيل، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

قبل 15 عاما، عبّر لاعب الكرة الأسطوري دييجو ماردونا، عن الرسالة التي كان يرغب في حفرها على شاهد قبره.

ففي حوار تلفزيوني طريف قدمه منذ 15 عاما لبرنامج «لا نوتشي ديل 10»، والذي كان يوجه فيه الأسئلة لنفسه، حيث كان يقوم بدور المحاور والضيف في الوقت نفسه، قال مارادونا إن تقدمه في السن مع وجود أحفاده حوله يعني الموت بسلام له.

وبسؤال المحاور «دييجو ماردونا» ماذا بوسعه أن يقول في المقبرة لأسطورة الكرة ماردونا؟، أجاب على نفسه: «شكرا لأنك لعبت كرة القدم لأنها الرياضة التي منحتني أقصى سعادة وحرية، إنها جعلتني كما لوكنت ألمس السماء بيدي، شكرا لكرة القدم».

وأردف: «نعم سأكتب على شاهد قبري: شكرا لكرة القدم».

مُنذ أيام، أطلق عدد كبير من محبي أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا حملة لجمع توقيعات تطالب بوضع صورة النجم الراحل على العملة الأرجنتينية.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، ومنها موقع «ملتي فيجن»، أن محبي مارادونا أطلقوا حملة على موقع Change.org، يطالبون من خلالها بوضع صورته على فئة من العملة الأرجنتينية البيزو، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ودعا الطلب إلى إصدار عملة من فئة العشرة آلاف بيزو تحمل صورة مارادونا، يتم تداولها محليا، مع توقعات بإقبال كبير عليها على مستوى العالم.