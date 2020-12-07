شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الأهلى للمباريات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر عشاق و جماهير النادي الأهلى عودة فريها للمنافسات الرسمية، بعد حصولة على كأس مصر مؤخرا، لتكتمل الثلاثية هذا الموسم .

ومن المقرر أن يلتقي الأحد المقبل فريق الأهلى مع مصر المقاصة فى مستهل مشواره هذا الموسم، فى بطولة الدورى الممتاز ، وذلك على ملعب استاد السلام والأهلى عند السابعة و النصف مساء.

وتعد المواجهة صعبة لحامل اللقب خصوصا بعد التدعيمات التى حققها الفريق الفيومي وعودة مديره الفني السابق ايهاب جلال .