شكرا لقرائتكم تعرف على القائمة النهائية للمصرى البورسعيدى فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر قائمة الفريق النهائية التى ستمثل أبناء المدينة الباسلة فى الدورى العام المقبل .

وقام الموقع الرسمى للمصرى بإعلان القائمة عبر صفحته الرسمية على تويتر وجاءت على النحو التالى : حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته

خط الدفاع : علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس – محمد جابر – أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح – كريم العراقى – محمود حمد – أحمد شوشة – معاذ أنور

خط الوسط : فريد شوقى – عمر كمال عبد الواحد – عمرو موسى – أحمد رفعت – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى

خط الهجوم : كازادى كاسونجو – أحمد جمعة – أوستن أموتو – جريندو عبد اللطيف – زياد فرج

من ناحية أخرى أنهى مسئولو المصرى البورسعيدى أزمة المستحقات المالية للتوأم حسام وإبراهيم حسن بحصول المدرب على شيكين مستحقين، أحدهما فى شهر يناير المقبل والثانى فى شهر يوليو من العام المقبل، حتى يتسنى للفريق الساحلى قيد لاعبيه الجدد فى سجلات اتحاد الكرة.

وكان حسام حسن قام برفع دعوى قضائية على مسئولى المصرى للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى وحكم له بالحصول على مليون جنيه، وهو ما وضع مجلس سمير حلبية فى مأزق كبير قبل غلق باب القيد الصيفى وتهديد مسئولى الجبلاية بإيقاف القيد مرة أخرى للمصرى.

ويعانى المصرى فى الوقت الحالى من أزمة كبيرة فى المستحقات المالية وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الإسماعيلى يوم 13 ديسمبر الجارى فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى.