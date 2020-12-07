شكرا لقرائتكم إتحاد السلاح يتلقى تأكيدات الدول المشاركة فى بطولة العالم للشباب منتصف فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن بدء تلقى تأكيدات الدول المشاركة فى بطولة العالم للشباب و الناشئين بدءا من منتصف فبراير المقبل والتى ستسضيفها مصر بإستاد القاهرة شهر أبريل القادم على أن يتم إعلام الدول بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

وكان عبد المنعم الحسينى، قد أعلن فوز مصر بشرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار فى جميع الأسلحة 2021 بموافقة الأغلبية بـ 126 صوتاً فى كونجرس الاتحاد الدولى الذى أقيم العام الماضى.

وبذلك تنظم مصر لأول مرة فى التاريخ بطولتى عالم للسلاح فى عام واحد، حيث كانت نجحت مسبقا فى الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للناشئين 2021 .

من ناحية أخرى قرر إتحاد السلاح إقامة الانتخابات بالقائمة الكاملة من 12 عضو منهم 3 سيدات من 12 عضو منهم 3 سيدات بعد موافقة أعضاء الجمعية بنسبة 100% ، كما تم الموافقة على إلغاء بند الـ 8 سنوات ، كما حدد مسئولو اتحاد السلاح 5 نوفمبر الحالي موعداً لإنطلاق بطولة الجمهورية تحت 20 سنة للموسم الجديد 2020 / 2021 المقرر انطلاقه سبتمبر المقبل.

عقدت الجمعية العمومية لإتحاد السلاح لمناقشة الميزانية والحساب الختامى والغير عادية لتغيير بعض بنود اللائحة ، شهر أكتوبر الماضى وكان من المقرر أن تشهد الجمعية العمومية إجراء انتخابات على أماكن العضوية الشاغرة إلا أنه لم يتقدم سوى أحمد نبيل على مقعد تحت السن ، وتم إعلان فوزه بالتزكية .