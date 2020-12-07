اليوم.. طلائع الجيش يبدأ استعداداته لمواجهة الجونة بالدوري

يستأنف، اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة طارق العشري، استعداداته الجماعية في الخامسة عصراً، استعداداً لمواجهة الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري فى نسختها الجديدة، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس عقب خسارة نهائى كأس مصر أمام الاهلى بركلات الترجيح 3-2.

وجدد مسئولو طلائع الجيش الثقة فى طارق العشرى، المدير الفني للفريق، رغم خسارة كأس مصر فى المباراة النهائية أمام الأهلى، لاسيما أن العشرى استطاع أن يقدم أداءً يستحق الاحترام والإشادة

فى نهائى الكأس.

ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع تسع صفقات حتى الآن، هم: حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر للأهلى، فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى، مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز، ومصطفى جمال فى صفقة انتقال

حر، بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب، على سبيل الإعارة، موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى إسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الأهلى.