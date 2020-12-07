غدًا.. أسوان يواجه الطيران استعدادًا لمواجهة إنبي

اتفق الجهاز الإداري بنادي أسوان مع نظرائهم بالطيران على خوض مباراة ودية غدًا الثلاثاء، ضمن استعدادات فريق أسوان للدوري، بحيث تكون تلك المباراة هى الأخيرة قبل مباراة إنبى، المقرر إقامتها فى الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدورى العام فى نسخته الجديدة، وكان أسوان خاض مباراتين وديتين فى ديسمبر الجارى، أمام المقاولون العرب التي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف، والأخرىأمام اتحاد الشرطة انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.
وتعاقد نادى أسوان مع 24 لاعباً استعداداً للموسم الجديد، وهم، عمرو الحلوانى، ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى، لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج، الظهير الأيسر لبترولأسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن، الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبدالوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب، قلب دفاع، أحمد خالد، وسط مهاجم، خالد بسيونى، وسط مدافع، عمرو ناصر، مهاجم، إسلام سرى.
ويستهل أسوان مشواره بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان ونادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ17 والأخير.
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