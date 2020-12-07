تشكيل الرائد المتوقع لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره فريق الهلال متصدر الدوري اليوم ، الإثنين علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وذلك ضمن

منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

تشكيل الرائد المتوقع :.. .

حراسة المرمى : أحمد الرحيلي.

خط الدفاع : عقيل بلغيث، عبدالله الفهد، نيمانيا ميليتش، خالد الخثلان.

خط الوسط : سلطان الفرحان، ارنود ديوم، محمد فوازير، أحمد الزين.

خط الهجوم : كريم البركاوي، نيمانيا نيكوليتش.