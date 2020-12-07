يسنعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة الرائد اليوم الاثنين علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ومن المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى المباراة بالتشكيل الآتى :.. . :.. . حراسة المرمى : عبدالله الجدعاني . خط الدفاع : ياسر الشهرني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك. خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الهلال المتوقع في مواجهة الرائد بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.