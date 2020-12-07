شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر السومة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الأهلي السعودي، عن إصابة عمر السومة مهاجم الفريق بفيروس كورونا "كوفيد 19" وخضوعه للعزل.

وذكرت تقارير سعودية أن إصابة السومة تبعده عن المباراة الهامة لفريقة ضد النصر، السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المهاجم السوري صاحب الـ31 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بالدوري السعودي سجل خلالها 4 أهداف.

وانضم السومة إلى الأهلي قادما من القادسية في صيف 2014، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولعب السومة بقميص الأهلي في 190 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 169 هدفا وصنع 21 آخرين.