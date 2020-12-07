شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق: الإيقاف 16 مباراة لمن يعتدي على الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللائحة الجديدة تنص على إيقاف أي لاعب يعتدي على الحكم بـ 16 مباراة.

وأضاف مرزوق في تصريحات لـ«أون تايم سبورتس 1» :«أعمل أن يكون هناك في اللائحة ما يُلزم كل فريق على التوجه لمنتصف الملعب لكي يتصافح الجميع لتقليل الشد العصبي».

وتابع مرزوق:« بالطبع سيتم تشديد العقوبات في بعض الأمور، من الوارد أن يكون هناك احتكاكات في كرة القدم، لكن الاشتباكات انتهت من العالم ولا يجب أن تتواجد في مصر»

وأضاف مرزوق: «هناك أمور تكون بسيطة وبالتالي عقوبتها خفيفة، لكن الاعتداء على الحكم يعني الإيقاف 16 مباراة، هل من الطبيعي أن يعتدي شخص على حكم، بالطبع لا».