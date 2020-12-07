شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة فى الأهلي قبل إنطلاق الماراثون الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، تعديل لائحة الفريق الخاصة بالمباريات الإفريقية قبل إنطلاق النسخة الجديدة، بهدف تشجيع اللاعبين على الإجتهاد ومواصلة المسيرة القوية للفريق الذي نجح في الإحتفاظ بالنسخة الأخيرة على حساب الزمالك، وينتظر أن تجتمع اللجنة مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خلال الأيام بعد العودة من رحلة العودة من النيجرن ومواجهة فريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للاتفاق على الصيغة الجديدة للائحة بناء على رؤية المدير الفنى . الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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