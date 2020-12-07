ماذا يدور فى عقل موسيماني قبل جولة الإفتتاح بالدوري؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إستبعاد عدد من اللاعبين الأساسيينمن التشكيلة التي ستشارك في مباراة مصر المقاصة المقررة الأحد المقبل في إفتتاح الدورى الممتاز بالموسم الجديد، لمنحهم قسط من الراحة بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت خوض الفريق مباريات متتالية، وبهدف تجهيزهم لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.وينتظر أن يستقر المدير الفنى على العناصر المستبعدة خلال الجلسة التي سيعقدها مع الجهاز المعاون غدا الثلاثاء قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش، بجانب مناقشة برنامج الاعدد الخاص بالفترة المقبلة . الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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