شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكاسب الأهلى المالية نظير مشاركة فى مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر الموسم المنقضى واحد من أفضل المواسم للنادى الأهلى بعد نجاحة في الفوز بثلاثة بطولات هي دورى أبطال إفريقيا والدورى الممتاز والكأس، وسيكون الأهلى على موعد من دخول خزينتة ملايين الدولارات الجديدة مطلع العام المقبل حيث يحصل النادى على 2.5 مليون دولار نظير المشاركة فقط في كأس العالم للأندية، و3مليون دولار حال اقتناص الفريق المركز الرابع، 4 مليون دولار حال حصوله على الميدالية البرونزية، 5 مليون دولار حال حصوله على مركز الوصيف و6 مليون دولار حال تتويجه بلقب كأس العالم للأندية. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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