شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب وعلي فرج ينتظران مولد بطل جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت نور الطيب، بطلة المنتخب المصري للاسكواش، وزوجة علي فرج بطل مصر في الاسكواش، انتظارهما لمولودهما الأول خلال الشهور المقبلة.

وكانت صاحبة الـ27 عام قد أعلنت انسحابها من بطولة بلاكبول المقرر إنطلاقها اليوم الأثنين، لأسباب شخصية.

وقالت نور لحديثها عبر موقع الاتحاد الدولي للاسكواش:"إن قرار التوقف عن اللعب كان صعبًا للغاية، وأول شيء فكرت فيه عند معرفتي بخبر الحمل هو أنني سأتوقف عن ممارسة الاسكواش لفترة طويلة ولم أتصدر التصنيف العالمي بعد" .

واستكملت:"أمضيت 22 عام في هذه اللعبة، وكان طموحي الفوز ببطولة العالم والحصول على المركز الأول عالميًا، ولكن الان أصبح لدي مسؤولية جديدة وأشعر أنه الوقت المناسب لاتخاذ خطوة الأمومة" وعن استكمال مسيرتها الرياضية بعد الإنجاب قالت:"أتمنى أن أعود لممارسة الاسكواش بعد الإنجاب، ويشجعني والدي لأن أكون مثل سيرينا ويليامز، لاعبة التنس المحترفة، إذ عادت للملاعب بعد إنجاب طفلها الأول وتصدرت التصنيف العالمي من جديد، وسوف اتواصل معها لتعطيني بعض النصائح للمرحلة القادمة".