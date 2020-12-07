شكرا لقرائتكم خبر عن استقالات وفشل صفقات.. 4 أزمات تهدد استقرار الزمالك بعد حل مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أيام صعبة تعيشها جماهير نادي الزمالك منذ خسارته لدوري أبطال إفريقيا، بدأت بحل مجلس الإدارة، وأزمات حول تجديد اللاعبين، وصولًا بخسارة كأس مصر، واستقالة فردين من لجنة الإدارة.

بالرغم من دخول الفارس الأبيض في حالة من الاستقرار على مدار السنوات الماضية واستطاعته السيطرة على أغلب الأزمات، وكذلك حصوله على كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري لهذا الموسم.. إلا أن الأزمات تفاقمت في القلعة البيضاء الفترة الماضية..

ويستعرض المصري اليوم 4 أزمات تعرض لها الزمالك بعد حل مجلس الإدارة:

1- أزمة تجديد عقود 3 لاعبين وهم فرجاني ساسي، وعبدالله جمعه، وأوباما، وذلك بسبب حصولهم على أموال قليلة مقارنة بما يبذلونه من مجهود في الملعب.

2- خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش 3-1، مما مكن منافسه من التأهل وملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر.

3- انتظر جماهير الزمالك التدعيمات الجديدة التي يحتاجها الفريق خلال الفترة القادمة، وتم إعلان التعاقد مع أحمد الشيخ وأمير عادل، ثم فجأة قررت إدارة النادي التنازل عن ضم كليهما والاكتفاء باللاعبين الموجودين داخل صفوف الفريق.

4- وأخر أزمات الزمالك هي تقديم المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، وعبدالحليم علي، مدير الكرة بالنادي، استقالتهما من منصبهما أمس الأحد، بدون إبداء أسباب.