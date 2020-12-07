شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مشاركة ديانج فى تدريبات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إطمئن الجهاز الطبى بالاهلى على حالة أليو ديانج لاعب الفريق بعد تعافية من كورونا وبات اللاعب جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء إستعدادا للموسم الجديد والتى يستهلها بمواجهة ، مصر المقاصة المقرر لها يوم 13 ديسمبر الجاري فى انطلاقة بطولة الدورى الممتاز.
وحصل الأهلي على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد الفوز ببطولة كأس مصر، على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.
وغاب ديانج عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة قبل الماضى التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، كما غاب اللاعب المالي عن مباراة الاتحاد بنصف نهائي كأس مصر التى فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف، ثم غاب عن نهائي الكأس أمام الطلائع
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