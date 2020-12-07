شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يُخطر فيفا بقرار تجميد الجمعيات العمومية بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإخطاره بقرار اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بمنع إقامة الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، بعدما أرسلت اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى خلال الساعات الماضية.

ويأتى خطاب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى الفيفا، ردا على طلب الأخير الدعوة لجمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات قبل 31 يناير المقبل، إلا ان قرار اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة يحول دون تنفيذ تعليمات الفيفا. وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن مصير الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، جاء نصه كالتالى: "فى ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وبناءً على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات، فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الأدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة.

وتقوم الوزارة بمتابعة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية التى ستصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك لتحديد المواعيد الجديدة التى ستعقد خلالها الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية وذلك قبل انتهاء السنة المالية الحالية. وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية بشأن تعميم إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية على جميع الهيئات، وإخطارهم لاحقاً بالموعد الجديد للانعقاد وذلك فى ضوء العرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.