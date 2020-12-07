شكرا لقرائتكم جلسة ودية لتهدئة الأجواء فى الزمالك برعاية أشرف صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة ودية بعد قليل مع لجنة الكرة في الزمالك برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم علي والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ، لتهدئة الأجواء واثناء عبد الحليم علي ومحمد عطية عن استقالتهما بعدما أعلن الثنائي أمس اعتذارهما عن استكمال المهمة.

ومن المنتظر ان تعقد الجلسة في مقر الوزارة ، علي ان يتم تقريب وجهات النظر بين أيمن يونس وأشرف قاسم المشرف علي الكرة من جانب ، ومحمد عطية وعبد الحليم علي من الجانب الاخر.

وكان بعض مسئولى الزمالك وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى قد فشلوا فى اقناع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة، بالعدول عن قرارهما بالاستقالة وذلك لفرض مزيدا من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.