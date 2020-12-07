بعد إصابته بـ «كورونا».. الأهلي يعلن خروج وليد سليمان من المستشفى

أعلن النادي الأهلي عن خروج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وليد سليمان من المستشفى، وذلك بعد اقتراب شفاءه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان غادر المستشفى أمس الأحد بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، موضحاً أنها ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، مضيفاً: "بخبرتنا في التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التي تليها سلبية".

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم اليوم الإثنين، أن سليمان "لم يتسرع ويدخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أي أعراض كل ما في الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص في أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين وخرج بالأمس، وسيجرى مسحة جديدة يتوقع أن تكون سلبية ليتعافى بشكل نهائي".

وتابع: "بيكهام سيجري مسحة اليوم، وديانج أصبح سليماً وقرار مشاركته وفقاً لرؤية الجهاز الفني، وسمير عدلي سيجري مسحة جديدة وحالته مستقرة وخرج من العناية المركزة لغرفة عادية وسيخرج من المستشفى خلال يومين وبذلك سيكون الاهلي خالي من كورونا تماماً".

وعن طبيب الأهلي الذي سوف يخلف خالد محمود، قال شوقي: "أحضرت سير ذاتية لأطباء كبار وهي على مائدة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ليختار من بينها بالتشاور مع الجهاز الفني لإعلان طبيب الفريق الاول".

وعن الثنائي محمد محمود وكريم نيدفيد، قال شوقي: "حتى أتحدث عن حالتهم لابد أن يكون لدي تقارير عنهم وهي غير متوفرة معي حالياً".

وذكرت وسائل إعلامية أنه من المقرر أن يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل وضع الفريق للفترة المقلبة وخوض الارتباطات المحلية والأفريقية بعد التتويج بكأس مصر السبت الماضي.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن موسيماني سيناقش خلال الجلسة برنامج الفريق وتدريباته اليومية وخطة المرحلة المقبلة التي ستشهد منافسات محلية وقارية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد حصل على راحة من التدريبات الأحد والإثنين بعد التتويج بكأس مصر، على أن يبدأ التدريبات يوم الثلاثاء استعداداً للإرتباطات المقبلة.

ويستعد الأهلي لبدء بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة، ثم السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي في الـ 18 من ديسمبر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري بمواجهة فريق سونيديب البطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الاهلي لقبها.