شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلي مكافأة التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر حصول كل لاعب فى الأهلي على 60 ألف جنيه قيمة مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر التى توّج بها الفريق مساء أمس الأول، السبت، باستاد برج العرب على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

وتنص لائحة الأهلي على حصول كل لاعب على 12 ألف جنيه عن كل مباراة خاضها فى البطولة وخاض الفريق 5 مباريات فى الكأس قبل أن يتوّج بها في النهاية مساء السبت للمرة الـ37 فى تاريخه.

ولعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندرى، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وشهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذى شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيورأجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.