شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى يرفض تقليص أعضاء "الخماسية" ويتواصل مع الفيفا لاستمرار فضل وعبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الأخير والذى يطلب تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء فقط بدلا من 5، ويتواصل الجناينى حاليا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم لاستمرار جميع أعضاء اللجنة الخماسية لحين انتهاء مهمة اللجنة بشكل رسمى، خاصة أن جميع الأعضاء مكلفون بملفات يتم العمل عليها حاليا.

وشهدت الأيام الأخيرة وصول خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بالمد للجنة حتى 31 يناير المقبل، مع المطالبة بتقليص عددها إلى 3 أعضاء دون تحديد أسماء، مع ترك الأمر لعمرو الجناينى رئيس اللجنة، وترددت أنباء عن اعتذار الثنائى محمد فضل وأحمد عبد الله عضوى اللجنة بداعى نجاح اللجنة فى إنهاء أهم الملفات، وهو ملف اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة واعتمادها من الجمعية العمومية مؤخرا، لذا طلب الثنائى الاكتفاء بالفترة التى مضت إلا أن الجناينى رفض هذا الأمر.

من ناحية أخرى، رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة معسكرات للمنتخبين الأول أو الأوليمبى خلال شهر ديسمبر الجارى وتحديدا فى الفترة من 20 حتى 28 من الشهر ذاته، فى ظل ضيق الوقت وتأخر انطلاق الدورى الجديد الذى سيشهد العديد من التوقفات ويرغب اتحاد الكرة فى الحفاظ على انتظام مواعيد مبارياته منعا لأى أزمات تهدد استكمال الموسم الجديد.

وسبق وطلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول معسكر للمنتخب الاول فى ديسمبر الجارى ، بجانب تلقى المنتخب الأولمبى عرضا لمواجهة اليابان وديا خلال مصر فى نفس الشهر، إلا أن لجنة المسابقات رفضت الأمر رغبة فى الحفاظ على انتظام جدول الدورى فى الموسم الجديد.