عبدالحفيظ ينهي جدل "حسابات الأهلي الرسمية" بشأن الثلاثية التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الفريق حقق الثلاثية "دوري وكأس ودوري أبطال أفريقيا" 3 مرات وليس مرتين.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" بقناة "إم بي سي مصر" "الأهلي حقق الثلاثية 3 مرات، وليس مرتين".

وأكمل "أن تحقق الثلاثية لثالث مرة في تاريخ النادي بعد موسم 2005/2006، و2006/2007، هو أمر كبير وعمل لم يكن سهلاً على الإطلاق".

وتُوج الأهلي الموسم الحالي ببطولة الدوري، ثم حقق كأس دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، واختتم موسمه الناجح بالتتويج بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي. (طالع التفاصيل من هنا)

وكانت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي عبر "فيسبوك وتويتر" قد اثارت الجدل بين المتابعين بسبب نشر ما يفيد أن الأهلي حقق الثلاثية "دوري وكأس ودوري أبطال" مرتين فقط.

2️⃣0️⃣0️⃣6️⃣ الثلاثية الأولي 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ الثلاثية الثانية جيل جديد و طموح لا يتوقف.???????????? #أبطال_الثلاثيةPosted by Al Ahly SC on Sunday, 6 December 2020

يُذكر أن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عندما احتفى بتتويج الأهلي بكأس مصر، أكد أن الفريق حقق الثلاثية "دوري وكأس ودوري أبطال" للمرة الثالثة في تاريخه.

ويمتلك الأهلي فرصة لتعزيز بطولاته هذا الموسم حال نجح في تحقيق لقب السوبر الأفريقي وكذلك السوبر المصري ليُكمل "الخماسية".

حكاية الثلاثية الثالثة:

تُوج الأهلي بالثلاثية للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعدما حقق الإنجاز نفسه في موسمي 2005/2006 و2006/2007، حيث كانت المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا تُلعب وسط الموسم، الذي ينتهي بنهاية الدوري والكأس.

وحصد الأهلي في موسم 2005/2006 لقب الدوري برصيد 72 نقطة، قبل أن يُتوج بكأس مصر بالفوز على الزمالك (3-0)، ويحرز لقب دوري أبطال إفريقيا يوم 12 نوفمبر 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي (3-0).

وفي موسم 2006/2007، فاز الأهلي بالدوري برصيد 73 نقطة، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك بنتيجة (4-3) في المباراة النهائية، وفاز بدوري أبطال إفريقيا يوم 11 نوفمبر 2006 على حساب الصفاقسي التونسي (1-0).

وبالتالي يتجاوز الأهلي فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، وتساوى مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.