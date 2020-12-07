عم حارث: جوزيه الأفضل بالنسبة لي.. والجيل الحالي يبحث عن الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حارث عامل غرفة خلع الملابس بالنادي الأهلي، إن الجيل الحالي من اللاعبين يبحثون عن الأموال أكثر من الانتماء للنادي، مضيفًا أن مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق هو الأفضل بالنسبة له.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" قال عم حارث: "الأهلي حاجة كبيرة بالنسبة لي، الأهلي ليس أشخاص وعمري ما أخرج منه لو بملايين الدنيا".

وأضاف: "تواجدت في الاهلي ومحمود الخطيب عمره 15 سنة، الخطيب أخلاق قبل ما يكون لاعب أو رئيس نادي".

وتطرق حارث للحديث عن علاقته ببعض لاعبي الأهلي السابقين وقال: "محمد أبوتريكة شخص محترم، لاعب كبير ومتواضع، كنت أصلي الفجر معه يوميًا قبل موعد التمرين".

وتابع: "الستة ياردة كانت تخص عماد متعب مهاجم قناص، كان يحب التركيز والهدوء خاصة قبل المباريات الكبيرة، أما محمد بركات فكان يحب المزاح بشكل مستمر لكن في الوقت ذاته لاعب مجتهد".

وواصل: "مانويل جوزيه أكثر مدير فني أحببته في النادي الأهلي، الود بيننا كان كبيرًا، كنت باقرأ عينه وأفهم ما يبحث عنه قبل قوله".

وأكمل: "خلال فترة الإعداد في ألمانيا، كان الجو باردًا، رفض تواجدي في الملعب، وأجلسني بجواره تحت الشمسية وطلب من اللاعبين التعامل بدوني".

وعن علاقته بمدربي الأهلي السابقين قال: "خوان كارلوس جاريدو كان الأصعب في التعامل، رينيه فايلر كان يتحلى ببعض الغرور، وتوني أوليفيرا الأسوا في تاريخ النادي، أما موسيماني فهو مدرب متواضع وشخصيته قريبة من جوزيه".

وأردف حارث: "جيل اللاعبين الحالي يبحثون عن الأموال أكثر من الانتماء، لم أتوقع رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، وصُدمت عند انتقاله إلى بيراميدز".

وعاد ليكمل حديثه عن لاعبي الأهلي: "هناك لاعبين لم يستحقوا ارتداء قميص الأهلي، أبوتريكة أوفى من ارتدى القميص الأحمر، ومحمود الخطيب بالنسبة لي هو افضل مهاجم عاصرته".

وعن أغلى البطولات في تاريخه، قال: "أغلى بطولة في حياتي هي دوري أبطال افريقيا نسخة 2006، وكأس الكونفدرالية 2014 وبطولة دوري أبطال 2020".