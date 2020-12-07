تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الإتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق الإتفاق اليوم الإثنين علي استاد الملك فد الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان

للمحترفين .

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي لمباراة بالتشكيل الآتى :.. .

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون بيريرا، كيم جين سو.

خط الوسط : بيتروس، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، جونزالوا مارتينيز، نورالدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

يحتل فريق النصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط.