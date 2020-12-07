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تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الإتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

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يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق الإتفاق اليوم الإثنين علي استاد الملك فد الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس

للمحترفين .

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي لمباراة بالتشكيل الآتى :.. .

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون بيريرا، كيم جين سو.

خط الوسط : بيتروس، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، جونزالوا مارتينيز، نورالدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

يحتل فريق النصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط.

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