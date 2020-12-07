اليوم .. المقاولون العرب يبدأ استعداداته لملاقاة الزمالك بالدوري

يبدأ فريق المقاولون العرب، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم السبت المقبل في افتتاح الدوري الممتاز بالموسم الجديد.

ويعود ذئاب الجبل للتدريبات للاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك ، ويسعى المقاولون لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة سواء بالفوز أو التعادل في ضربة البداية، للمنافسة على مركز

بالمربع الذهبي في الموسم الجديد.وبدأ الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بدراسة الزمالك، وتركيز على نقاط القوة والضعف، وكان المقاولون فاز آخر مواجهة جمعتهما في الدوري بنتيجة هدفين لهدف.

وواجه المقاولون ، أرتا سولار الجيبوتي في

كأس الكونفدرالية ، وتغلب عليه بعشرة أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا أمام النجم الساحلي في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية، أحد أيام ٢٢-٢٣ من شهر ديسمبر بمصر، على أن تكون مباراة العودة أحد أيام ٥-٦ يناير 2021.

وأنهى المقاولون الموسم الماضي بالدوري الممتاز في المركز الرابع، ليتأهل لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد غياب ١٥ عامًا عن آخر مشاركة.

