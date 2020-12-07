كيليهير يتحدث عن فوز ليفربول على وولفرهامبتون

عبر كيفين كيليهير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن سعادته بفوز ليفربول على وولفرهامبتون 4-0 مساء الأحد.

وقال أن الـ 2000 مشجع كانوا قادرين على العودة إلى آنفيلد للمرة الأولى منذ مارس وشهدوا أداء جماعي رائع تضمن أهداف من محمد صلاح وجورجينيو فينالدوم وجويل ماتيب قبل هدف نيلسون سيميدو في مرماه.

قال كيليهر : "لقد كان أداءً ممتازًا منذ الدقيقة الأولى كنا متحمسون حقا الليلة ولعبنا بشكل جيد وسجلنا أربعة أهداف وربما كان من الممكن أن نسجل المزيد لقد كان أداء فريقًا رائعًا من جميع النواحي".

احتفل الحارس كيليهير بأول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز بأداء رائع وبشباك

نظيفة بعد ظهور أوروبي رائع أمام أياكس في منتصف الأسبوع.

قال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن تصدياته ضد الذئاب: "هذا ما أنا هنا من أجله أنا أحاول فقط مساعدت الفريق في تلك اللحظات ولحسن الحظ تمكنت مرة أخرى من إنقاذ تلك الكرات والخروج بشباك نظيفة، بالنسبة لي وللمدافعين الأربعة، الخروج بشباك نظيفة هو أهم شيء".

كان كيليهير سعيدًا أيضًا بتلقي دعم الجماهير العائدة على المدرجات.