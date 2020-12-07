شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورى يعرقل إقامه معكسر للمنتخب الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة معسكرات للمنتخبين الأول أو الأوليمبى خلال شهر ديسمبر الجارى وتحديدا فى الفترة من 20 حتى 28 من الشهر ذاته، فى ظل ضيق الوقت وتأخر انطلاق الدورى الجديد الذى سيشهد العديد من التوقفات ويرغب اتحاد الكرة فى الحفاظ على انتظام مواعيد مبارياته منعا لأى أزمات تهدد استكمال الموسم الجديد.

وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب قد طلب معسكر فى ديسمبر الجارى ، بجانب تلقى المنتخب الأولمبى عرضا لمواجهة اليابان وديا خلال مصر فى نفس الشهر، إلا أن لجنة المسابقات رفضت الأمر رغبة فى الحفاظ على انتظام جدول الدورى فى الموسم الجديد.