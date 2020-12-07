شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي ينتظم فى تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم محمد صبحى، حارس مرمى الإسماعيلى، فى تدريبات الدراويش اليوم لأول مرة عقب تراجعه عن الاعتزال، وأعلن الإسماعيلي عودة محمد صبحي للفريق بعد ثلاث سنوات من الرحيل، ووقع صبحي على عقود انتقاله إلى الإسماعيلي لمدة موسمين مقبلين. صاحب الـ39 عاما رحل عن الإسماعيلي عام 2017 إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية وهبط معهم للدرجة الثانية، قبل أن يعود للدراويش هذا الصيف

ولعب محمد صبحي فى صفوف قلعة الدراويش وتحديداً مع الفريق الأول منذ عام 2001 حتى رحل عن الفريق عام 2014 إلى سموحة، قبل أن يعود للفريق مجددا عام 2015 ويستمر حتى 2017 ويرحل إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية