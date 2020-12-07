شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لاستئناف تدريباته، اليوم الإثنين، استعداداً للقاء الزمالك، فى الأسبوع الأول من الدورى الجديد، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 12 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون، أمس الأحد، لمدة 24 ساعة عقب خوض ودية أسوان، والتى فاز بها ذئاب الجبل بهدف نظيف.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار، بطل جيبوتى، بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.