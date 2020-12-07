شكرا لقرائتكم المصرى يحل أزمة مستحقات التوأم بـ" شيكين " من أجل قيد لاعبيه الجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو المصرى البورسعيدى بحل أزمة المستحقات المالية للتوأم حسام وإبراهيم حسن بحصول المدرب على شيكين مستحقين أحدهما فى شهر يناير المقبل والثانى فى شهر يوليه من العام المقبل حتى يتثنى للفريق الساحلى قيد لاعبيه الجدد فى سجلات اتحاد الكرة .

كان حسام حسن قام برفع دعوى قضائية على مسئولى المصرى للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى وحكم له بالحصول على مليون جنيه وهو ما وضع مجلس سمير حلبية فى مأزق كبير قبل غلق باب القيد الصيفى وتهديد مسئولى الجبلاية بإيقاف القيد مرة أخرى للمصرى .

ويعانى المصرى فى الوقت الحالى من أزمة كبيرة فى المستحقات المالية وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الإسماعيلى يوم 13 ديسمبر الجارى فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى .

من ناحية أخرى يستضيف ملعب برج العرب مباريات المصرى البورسعيدى فى الموسم المقبل بعد رفض اتحاد الكرة عودة الفريق لملعبه الأصلى ببورسعيد، بالرغم من المذكرة التى تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى للجنة الخماسية يطالبون فيها بتحقيق مبدأ العدالة وخوض الفريق لمبارياته فى بورسعيد.

وكان مسئولو المصرى قد تقدموا بمذكرة للعب مبارياتهم فى الموسم المقبل باستاد بورسعيد وأن يكون البديل استاد الإسماعيلية، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض بداعى عدم انتهاء استاد بورسعيد من الاحتياطات الأمنية المطلوبة، بالإضافة لرفض مسئولى استاد الإسماعيلية استضافة مباريات الفريق البورسعيدى.

ورغم موافقة مسئولى استاد السويس على استضافة مباريات المصرى، إلا أن على ماهر المدير الفنى للفريق طلب إقامة المباريات ببرج العرب، خاصة أن أرضيته جيدة وخاض عليه الفريق مبارياته فى الموسم الماضى واللاعبون اعتادوا اللعب عليه لأكثر من موسم.