شكرا لقرائتكم محمد صبحى ينتظم فى مران الاسماعيلى بعد التراجع عن الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم الاثنين ، محمد صبحى حارس مرمى الاسماعيلى فى تدريبات الدراويش لأول مرة عقب تراجعه عن الاعتزال، وأعلن الإسماعيلي عودة محمد صبحي للفريق بعد ثلاث سنوات من الرحيل عن الفريق ، ووقع صبحي على عقود انتقاله إلى الإسماعيلي لمدة موسمين مقبلين ، صاحب الـ39 عاما رحل عن الإسماعيلي عام 2017 إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية وهبط معهم للدرجة الثانية، قبل أن يعود للدراويش هذا الصيف.

محمد صبحي من ناشئين الإسماعيلي، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2001 حتى رحل عن الفريق عام 2014 إلى سموحة، قبل أن يعود للفريق مجددا عام 2015 ويستمر حتى 2017 ويرحل إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية.

الحارس المخضرم حقق مع الإسماعيلي بطولة الدوري موسم 2001/2002 ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2003، بجانب التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2008 رفقة منتخب مصر الأول، وبرونزية كأس العالم للشباب 2001 في الأرجنتين.

وأنهى مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان اجراءات التعاقد مع اللاعبين التى أوصت بضمهم اللجنة الفنية نظرآ لسد إحتياجات الفريق خلال الموسم الجديد .

جاءت تعاقدات النادى الاسماعيلى كالتالى :

١- اري بابل لاعب خط الهجوم

٢- أحمد مصطفى لاعب الوسط المهاجم

٣- فخر الدين بن يوسف لاعب خط الهجوم

٤- محمد صبحي حارس المرمى

٥- محمد عادل لاعب خط الوسط

٦- رضوان الشريفي الظهير الايسر

٧- مروان الصحراوي اللاعب التونسى المدافع

كما أوصت لجنة التعاقدات باستعادة المهاجم شكري نجيب بعد انتهاء إعارته لنادى المقاولون العرب ليمثل اضافة قوية لخط الهجوم.

وبذلك ينجح النادى فى ضم ثمانية لاعبين جدد يمثلون إضافة حقيقية للفريق بجانب اعمدة الفريق الأساسية والتى نجح مجلس إدارة الفريق برئاسة المهندس ابراهيم عثمان فى الحفاظ عليهم برغم العروض المغرية التى وصلت للنادى فى الفترات الماضية