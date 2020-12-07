شكرا لقرائتكم شوبير يوجه رسالة لمحبى الزمالك ويتوقع عودة زعيم الثغر للمربع الذهبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد السكندرى يستطيع انهاء الموسم الجديد بالمربع الذهبى بعد الصفقات القوية التى عقدها فى الميركاتو الصيفى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"الاتحاد دعم كل مراكز الملعب وتعاقد مع 10 صفقات قوية زى عمار حمدى ومحمد صبحى بجانب الابقاء على رزاق سيسيه والتعاقد مع حسام وإبراهيم حسن ، شامم ريحة المربع الذهبى للإتحاد السكندرى بعد الصفقات الثقيلة التى عقدها محمد مصيلحى رئيس النادى".

وعن الزمالك قال شوبير:" من يحب الزمالك ومنتمى ليه لابد أن يكون خادم ليه بعيد عن المناصب ، الزمالك مش مستحمل هزة تانى بسبب عدم الاستقرار ، والدنيا مش واضحة فى النادى خاصة أنه أقل فريق عمل تعاقدات بعد التراجع عن أحمد الشيخ وأمير عادل والاكتفاء بحمزة المثلوثى والمعارين فقط ، بتمنى الدنيا تمشى كويس والامور تعود لنصابها الصحيح فى القلعة البيضاء".

وعن الاسماعيلى قال شوبير:" عودة محمد صبحى أسعدتنى ، حارس كبير وتقيل ويفرق مع أى فريق وكمان ده كابتن الاسماعيلى الذى هيستفيد بخبرته هذا الموسم".

وتابع شوبير:" غزل المحلة مقلقنى شوية خاصة أن صفقاته مش قوية ، بينما الطلائع عمل ميركاتو تقيل أوى بلغة الكورة".

من ناحية أخرى، أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك بيان توضيحى عبر المركز الإعلامى للنادى فيما يخص موقف النادى من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصرى من أصل دنماركى والذى كان محترفا فى الدورى الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق على انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع فى التدريبات من أجل حسم موقفه النهائى من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذى رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، فى ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أى قرار قبل موافقة المدير الفني".