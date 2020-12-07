شكرا لقرائتكم ديانج يعود لتدريبات الاهلي غداً بعد التعافي من "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم المالي آليو ديانج لاعب وسط الاهلي في مران الفريق غداً ، الثلاثاء، بعدما تعافى من فيروس "كورونا" الذي حرمه من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية قبل أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء تعافي اللاعب من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات ، ويبدأ الأهلي غداً الإستعداد لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم 13 ديسمبر الجاري في اإنطلاقة بطولة الدوري الممتاز .

وحصل الاهلي على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد الفوز ببطولة كأس مصر مساء أمس الأول ، السبت، على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

وغاب ديانج عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة قبل الماضية التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف ، كما غاب اللاعب المالي عن مباراة الأتحاد بنصف نهائي كأس مصر التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف ، ثم غاب عن نهائي الكأس أمام الطلائع.