شكرا لقرائتكم أبو رجيلة يطالب إدارة الزمالك بالهدوء والابتعاد عن الإعلام والتراجع عن الاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمود أبو رجيلة نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، الادارة المعينة لنادى الزمالك بالهدوء والابتعاد عن الاعلام وترك الفنيات لأعضاء لجنة الكرة مؤكداً ثقته فى قدرة الفارس الابيض على تقديم موسم متميز ، وقال أبو رجيلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"

ويضيف أبو رجيلة :"قرار تغيير إدارة الزمالك يهز أى فريق خاصة أن المسئولين السابقين فى القلعة البيضاء كانوا يسيرون بصورة طيبة ، ووصلنا للنهائى الافريقى أمام الاهلى وكنا الافضل وتخلى عنا الحظ ، كنت أفضل إستمرار أمير مرتضى وإسماعيل يوسف لنهاية الموسم لانهم الادرى بفريق الكرة ".

وتابع نجم الزمالك الاسبق:"كان لازم التعيينات الجديدة تكون من جوه النادى ،ناس فاهمة ومتابعة وعارفة اللاعبين والصفقات لان النجاح لن يحدث بين يوم وليلة ، وولاد الزمالك كثير ويعشقوا النادى".

وأكمل أبو رجيلة :" المفروض في لجنة كورة وفيها اسماء ورموز كبيرة وفى مدرب متميز يبقى محدش يدخل فى شغله ،ومفيهاش حاجة لما يرفعوا سماعة التليفون على أمير مرتضى وإسماعيل يوسف ويسألوهم ايه الدنيا ونعمل ايه وكنتوا بتعملوا ايه نكمل عليه".

وأردف :" لازم اللجنة المعينة تتسلح بالهدوء وتتبعد عن الاعلام وتشتغل شوية لصالح الزمالك وتسيب الفنيات لباتشيكو والاسرار متطلعش بره ، لاننا داخلين على مهمة صعبة ومفيش حاجة اسمها استقالة بعد يومين ".

ويضيف أبو رجيلة :"مطمن على الزمالك ومش خايف احنا فريق كبير وعندنا لاعبين على أعلى مستوى واللى مش مصدقنى يشوف ماتش الاهلى الاخير".

و يجرى مسئولو الزمالك وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى محاولات مكثفة مع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة، لاثنائهما عن قرارهما بالاستقالة وذلك لفرض مزيدا من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.

وكان الثنائى قد تقدما باستقالتهما من منصبيهما منذ قليل، دون ابداء أسباب.

من ناحية أخرى أكد مهند عون وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، أنه تم عقد عدة جلسات مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة فى الزمالك، اتفق خلالها الطرفان على تجديد تعاقد فرجانى ساسى مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.