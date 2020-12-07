شكرا لقرائتكم الشباب والرياضة تعلن عن فتح باب الترشح لإنتخابات برلمان الشباب "الكترونيا" 13 ديسمبر. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي،عن فتح باب الترشح لإنتخابات برلمان الشباب"إلكترونيا" تحت شعار "كن قيادياً....كن مؤثراً" كنموذجا لمحاكاة مجلس النواب (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

تجري العملية الإنتخابية بنظاميها الفردي والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردي 270 مقعد بينما مقاعد القائمة 298 مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

ويشارك في الاستحقاق الانتخابي نحو 20549 ألف مشارك ومشاركة أعضاء برلمان الشباب بمراكز شباب الجمهورية،‮ ‬تتراوح أعمارهم بين 18- 25عاما‮ يحق لهم الاقتراع في‮ ‬الانتخابات ،يتم فتح باب طلبات الترشح إعتبارا من الأحد 31 حتي الخميس71 ديسمبر الجاري من العاشرة صباحاً وحتي الثانية مساءً ،بمقر إدارات البرلمان والتعليم المدني بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

إلحاقا لذلك تم إعداد شاشة إلكترونية للعملية الإنتخابية متضمنة المرشحين علي المقاعد الفردية والقائمة وتم تقسيم المحافظات الى مرحلتين المرحلة الاولى وتضم 14 محافظة ( الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - الاسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الاحمر ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 28-29 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين ، بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظة ( القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين .

إتساقاً لذلك وضعت وزارة الشباب والرياضة شروطا للترشح منها يجوز الترشح علي مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما ،لا يتم قبول أوراق الترشح الا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردي او قائمة ،ذلك طبقا للمستندات المطلوبة (أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها،صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء ،إثبات عضوية مركز الشباب التابع له"

وجدير بالذكر تم تتدريب مسئولي برلمان الشباب بالمديريات علي كيفية التصويت الالكتروني من خلال اتمام العملية الانتخابية وأوراق الترشح والطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية وكيفية الادلاء بالأصوات من خلال توجه المشاركين ممن لهم حق التصويت الي المقرات الانتخابية بكل دائرة للأولاد بأصواتهم الكترونيا .