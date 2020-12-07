شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: إيقاف اللاعب وخصم نقاط حال تأخر سداد الغرامات الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، وضع بند فى اللائحة الجديدة الخاصة بالموسم الكروى 2020 -2021 ، يتضمن إيقاف اللاعب فى حالة توقيع غرامة مالية عليه وتأخر اللاعب فى سدادها شهرا حيث سيتم تغليظ العقوبة الموقعة عليه بعد أسبوعين قبل أن يتم إيقافه فى حالة مرور شهر على العقوبة دون سدادها.

كما قررت اللجنة أيضا خصم النقاط من الأندية فى حالة تأخرها أيضا فى سداد الغرامات الموقعة عليها شهرا، حيث سيتم مضاعفة العقوبة الموقعة على كل ناد بعد أسبوعين من توقيعها، وفى حالة تأخر السداد يتم خصم نقطة عن كل مباراة يلعبها النادى دون سداد الغرامات الموقعة عليه.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، أمس الأحد، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.