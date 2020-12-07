شكرا لقرائتكم موسميانى يجتمع مع جهازه المعاون لوضع خطة الأهلى المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل وضع الفريق للفترة المقلبة وخوض الارتباطات المحلية والأفريقية بعد التتويج بكأس مصر بالفوز على طلائع الجيش أول أمس، السبت، بركلات الجزاء الترجيحية، ويناقش موسيمانى برنامج الفريق وتدريباته اليومية وخطة المرحلة المقبلة التى ستشهد منافسات محلية وقارية.

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً بعد التتويج بكأس مصر أمس على أن يبدأ التدريبات يوم الثلاثاء استعدادا للارتباطات المقبلة.

ويستعد الأهلى لبدء بطولة الدورى يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة ثم السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربى يوم 18 ديسمبر الجارى كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا أحد يومى 22 و23 ديسمبر الجارى بمواجهة فريق سونيديب البطل النيجر بملعب الأخير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها.

وتوج الأهلى ببطولة الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه قبل انتهاء البطولة بسبعة أسابيع قبل أن يتوّج ببطولة دورى أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.

وتعد هذه المرة الثانية التى يحقق فيها الأهلى الثلاثية فى تاريخ النادى بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز فى عام 2006، عندما فاز بلقب الدورى الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدورى أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسى التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك، وتساوى الأهلى بذلك مع فريقى برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين فى مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة فى عامى 2009 و2015، بينما حققها البايرن فى عامى 2013 و2020.

وخاض الأهلى مشوار طويل فى بطولة كـأس مصر قبل أن يتوّج بالبطولة، فالأهلى لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 4 مباريات، واكتفى بالتعادل فى مباراة واحدة، وفاز على بنى سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلى يتقدمهم حسين الشحات، الذى شارك فى كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثانى من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوى ومحمد هانى وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن فى ثلاث مباريات، سجل خط هجوم الأهلى 10 أهداف بواقع هدفين فى المباراة الواحدة، مسجلا فى كل مبارياته بالبطولة.