شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ينتظم فى مران الإسماعيلى اليوم بعد التراجع عن الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمد صبحى، حارس مرمى الإسماعيلى، فى تدريبات الدراويش اليوم لأول مرة عقب تراجعه عن الاعتزال، وأعلن الإسماعيلي عودة محمد صبحي للفريق بعد ثلاث سنوات من الرحيل، ووقع صبحي على عقود انتقاله إلى الإسماعيلي لمدة موسمين مقبلين. صاحب الـ39 عاما رحل عن الإسماعيلي عام 2017 إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية وهبط معهم للدرجة الثانية، قبل أن يعود للدراويش هذا الصيف.

محمد صبحي من ناشئى الإسماعيلي، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2001 حتى رحل عن الفريق عام 2014 إلى سموحة، قبل أن يعود للفريق مجددا عام 2015 ويستمر حتى 2017 ويرحل إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية.

الحارس المخضرم حقق مع الإسماعيلي بطولة الدوري موسم 2001/2002 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2003، بجانب التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2008 برفقة منتخب مصر الأول، وبرونزية كأس العالم للشباب 2001 فى الأرجنتين.

وأنهى مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان إجراءات التعاقد مع اللاعبين التى أوصت بضمهم اللجنة الفنية نظرا لسد احتياجات الفريق خلال الموسم الجديد.

جاءت تعاقدات النادى الإسماعيلى كالتالى:

١- أرى بابل لاعب خط الهجوم

٢- أحمد مصطفى لاعب الوسط المهاجم

٣- فخر الدين بن يوسف لاعب خط الهجوم

٤- محمد صبحي حارس المرمى

٥- محمد عادل لاعب خط الوسط

٦- رضوان الشريفى الظهير الأيسر

٧- مروان الصحراوى اللاعب التونسى المدافع

كما أوصت لجنة التعاقدات باستعادة المهاجم شكري نجيب بعد انتهاء إعارته لنادى المقاولون العرب ليمثل إضافة قوية لخط الهجوم.

وبذلك ينجح النادى فى ضم ثمانية لاعبين جدد يمثلون إضافة حقيقية للفريق بجانب اعمدة الفريق الأساسية والتى نجح مجلس إدارة الفريق برئاسة المهندس ابراهيم عثمان فى الحفاظ عليهم برغم العروض المغرية التى وصلت للنادى فى الفترات الماضية.