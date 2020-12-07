شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة مالية من مصيلحى لمنتخب السلة بعد صدارة البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة، صرف مكافأة مالية فورية من رئيس لجنة المنتخبات بعد تصدر الفراعنة بطولة أفريقيا للسلة فى أعقاب فوز منتخب مصر على مالى وتصدر بطولة الأمم الأفريقية لكرة السلة دون 18 عاما بعد نجاح منتخب الناشئين فى الفوز على نظيره المالى 61/77، فى ثالث مبارياته ليحقق العلامة الكاملة، بعدما فاز على منتخب السنغال 75-65، ويوم الخميس الماضى على غينيا 68-60، وتقديم أداء مميز من اللاعبين.

وقال عمرو مصيلحى، إن الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين يؤدى دوره بشكل رائع مع اللاعبين، وهو ما يتضح فى تنفيذهم للتعليمات، وهم يستحقون التحية بقيادة المدير الفنى محمد الكردانى، موضحاً أن مصر فى الصدارة بالنسبة للناشئين، وفى المركز الثانى بالنسبة للناشئات سنواجه مالى فى نصف النهائي، وأتوقع بعد ذلك أن نتوج باللقب، ونعد بالتأهل للمونديال للناشئين والناشئات.

وتابع، لجنة المنتخبات تقدم أداء متميز، أحسنا اختيار الأجهزة الفنية، ونعد بمزيد من النجاح والتألق فى جميع البطولات.

ويلتقى منتخب مصر مع مالى فى نصف نهائى البطولة غدا الثلاثاء بينما تلتقى السنغال مع غينيا.

ويقود منتخب مصر للناشئين محمد الكردانى مديرا فنيا، ويعاونه أيمن المطراوى ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف. ويترأس البعثة، عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة. وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات دون 18 عاما، على صالات استاد القاهرة،بمشاركة منتخبات مالى والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالى، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى فى البطولة لكأس العالم لكرة السلة. ويتولى إدارة البطولة محمد فتحى وخالد القوصي، عضوى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة .