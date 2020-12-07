شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة يطالب إدارة الزمالك بالهدوء والابتعاد عن الإعلام والتراجع عن الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الإدارة المعينة لنادى الزمالك بالهدوء والابتعاد عن الإعلام وترك الفنيات لأعضاء لجنة الكرة، مؤكداً ثقته فى قدرة الفارس الأبيض على تقديم موسم متميز.

وقال أبو رجيلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "قرار تغيير إدارة الزمالك يهز أى فريق، خاصة أن المسئولين السابقين فى القلعة البيضاء كانوا يسيرون بصورة طيبة، ووصلنا للنهائى الأفريقى أمام الأهلى وكنا الأفضل وتخلى عنا الحظ، كنت أفضل استمرار أمير مرتضى وإسماعيل يوسف لنهاية الموسم لأنهم الأدرى بفريق الكرة ".

وتابع نجم الزمالك السابق، "كان لازم التعيينات الجديدة تكون من داخل النادى، ناس فاهمة ومتابعة وعارفة اللاعبين والصفقات لأن النجاح لن يحدث بين يوم وليلة، وولاد الزمالك كثير ويعشقوا النادى".

وأوضح أبو رجيلة أنه "المفترض فى لجنة كورة وفيها أسماء ورموز كبيرة وفى مدرب متميز يبقى محدش يدخل فى شغله، ومفيهاش حاجة لما يرفعوا سماعة التليفون على أمير مرتضى وإسماعيل يوسف ويسألوهم أيه الدنيا ونعمل أيه وكنتوا بتعملوا ايه نكمل عليه".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "لازم اللجنة المعينة تتسلح بالهدوء وتتبعد عن الإعلام وتشتغل شوية لصالح الزمالك وتسيب الفنيات لباتشيكو والأسرار متطلعش بره، لأننا داخلين على مهمة صعبة ومفيش حاجة اسمها استقالة بعد يومين ".

وتابع أبو رجيلة، "مطمن على الزمالك ومش خايف إحنا فريق كبير وعندنا لاعبين على أعلى مستوى، واللى مش مصدقنى يشوف ماتش الأهلى الأخير".

ويجرى مسئولو الزمالك ، وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، محاولات مكثفة مع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة، لإثنائهما عن قرارهما بالاستقالة وذلك لفرض مزيد من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.

وكان الثنائى قد تقدما باستقالتهما من منصبيهما منذ قليل، دون ابداء أسباب.

من ناحية أخرى، أكد مهند عون وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، أنه تم عقد عدة جلسات مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة فى الزمالك، اتفق خلالها الطرفان على تجديد تعاقد فرجانى ساسى مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.