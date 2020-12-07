شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن خروج وليد سليمان من المستشفى واقتراب تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، خروج وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا. وقال محمد شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

وأضاف محمد شوقى، "وليد سليمان لم يتسرع ويدخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل ما فى الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين وخرج بالأمس، وسيجرى مسحة جديدة يتوقع أن تكون سلبية ليتعافى بشكل نهائى".

وتابع رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، "بيكهام سيجرى مسحة اليوم، وديانج أصبح سليماً وقرار مشاركته وفقاً لرؤية الجهاز الفنى، وسمير عدلى سيجرى مسحة جديدة وحالته مستقرة وخرج من العناية المركزة لغرفة عادية وسيخرج من المستشفى خلال يومين وبذلك سيكون الاهلى خالى من كورونا تماماً".

وعن طبيب الاهلى الذى سوف يخلف خالد محمود قال محمد شوقى، "أحضرت سير ذاتية لأطباء كبار وهى على مائدة الخطيب ليختار من بينها بالتشاور مع الجهاز الفنى لإعلان طبيب الفريق الاول".

وعن الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد قال رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، "حتى أتحدث عن حالتهم لابد أن يكون لدى تقارير عنهم وهى غير متوفرة معى حالياً".

ويعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل وضع الفريق للفترة المقلبة وخوض الأرتباطات المحلية والأفريقية بعد التتويج بكأس مصر بالفوز على طلائع الجيش أول أمس، السبت، بركلات الجزاء الترجيحية ، ويناقش موسيماني برنامج الفريق وتدريباته اليومية وخطة المرحلة المقبلة التي ستشهد منافسات محلية وقارية.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم وغداً بعد التتويج بكأس مصر أمس على أن يبدأ التدريبات يوم الثلاثاء إستعداداً للإرتباطات المقبلة.

ويستعد الأهلي لبدء بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة ثم السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري بمواجهة فريق سونيديب البطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الاهلي لقبها.