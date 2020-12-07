عبدالعاطي يكشف كواليس فشل صفقة انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة، أن نادي الزمالك انسحب بشكل مفاجئ من صفقة انتقاله للقلعة البيضاء، رغم التسهيلات التي قدمها مسؤولي وادي دجلة.

واكتفى نادي الزمالك بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي المدافع الأيمن الأسبق للصفاقسي، بجانب استعادة المعارين.

وقال لاعب دجلة في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر "صدى البلد" "المفاوضات بين وادي دجلة والزمالك كانت تسير بشكل إيجابي، لم يكن هناك أي عوائق من جانب دجلة لكن الأمر توقف بسبب الزمالك".

وتابع "الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى قيل أن الزمالك لن يتعاقد مع أي صفقات جديدة، أيمن يونس تواصل مع مسؤولي دجلة واتفق على كافة التفاصيل ولم يكن هناك طلبات صعبة من دجلة حتى كان هناك تسهيلات في طريقة الدفع بسبب ما يمر به الزمالك حالياً".

وصرح "الزمالك انسحب فجآة من الصفقة، أيمن يونس قال لمسؤول دجلة أنه سيتواصل معه من جديد ولم يحدث أي تفاوض بعد ذلك".

وأضاف "وجدت وادي دجلة في تلك المرة يُبدي مرونة كبيرة من أجل تسهيل رحيلي لنادي الزمالك من أجل تعويض ما حدث في الموسم الماضي والمبالغة في المطالب المالية وعدم اتمام صفقة انتقالي للزمالك، لكن ما حدث هو انسحاب الزمالك من الصفقة".

واختتم "أحمد عيد عبدالملك هو من تدخل في تلك الصفقة وعلاقتي به جيدة ولعبت معه من قبل، بيراميدز لم يتفاوض معي الموسم الحالي، الزمالك فقط هو من قدم العرض الرسمي ولم يحدث أي جديد".