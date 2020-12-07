بالموعد.. تعرف على "مستويات" منتخبات أوروبا قبل تصفيات مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عندما تجرى قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كاس العالم 2022 في السابعة مساء اليوم الاثنين في مدينة زيوريخ السويسرية، سيعتمد توزيع المنتخبات الـ55 المشاركة بالتصفيات على تصنيفها إلى مستويات مختلفة قبل بدء مراسم القرعة.

وكانت المنتخبات الـ55 وزعت على ستة مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر المنقضي.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى عشرة منتخبات فيما ضم المستوى السادس خمسة منتخبات فقط.

وجاءت المستويات كالآتي:

المستوى الأول: بلجيكا- فرنسا- إنجلترا- البرتغال- إسبانيا- إيطاليا- كرواتيا- الدنمارك- ألمانيا- هولندا.

المستوى الثاني : سويسرا- ويلز- بولندا- السويد- النمسا- أوكرانيا- صربيا- تركيا- سلوفاكيا- رومانيا.

المستوى الثالث : روسيا- المجر- أيرلندا- جمهورية التشيك- النرويج- أيرلندا الشمالية- أيسلندا- اسكتلندا- اليونان- فنلندا.

المستوى الرابع : البوسنة والهرسك- سلوفينيا- مونتنجرو- مقدونيا الشمالية- ألبانيا- بلغاريا- إسرائيل- بيلاروس- جورجيا- لوكسمبورج.

المستوى الخامس : أرمينيا- قبرص- جزر فارو- أذربيجان- استونيا- كوسوفو- كازاخستان- ليتوانيا- لاتفيا- أندورا.

المستوى السادس : مالطة- مولدوفا- ليشتنشتاين- جبل طارق- سان مارينو.