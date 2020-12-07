كهربا يكشف سبب بكاءه بعد تتويج الأهلي بـ كأس مصر

كشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا"، عن سبب بكائه بعد التتويج مع فريقه ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال كهربا، خلال حواره في برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "الجماهير جابولى صورة عندما كنت بعيط مع الزمالك أمام النجم الساحلى وامبارح كنت بعيط لما خدنا الثلاثية، وقالوا أني بمثل".

وأوضح كهربا: "أنا مع الزمالك كنت بعيط علشان كنت شايف ان المباراة بتضيع لذلك عيطت، لكن امبارح بكيت من الفرحة وأنا من نوعية اللاعبين اللي بيصعب عليهم نفسهم".

وأضاف: "البطولة دي الخامسة لي في تاريخي في كأس مصر مع 3 أندية مختلفة، فلما حققتها بكيت من الفرحة لتحقيق الثلاثية فى أول موسم لى مع الأهلي".

وتابع لاعب الأهلي: "كابتن سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ دورهم كبير جداً وبيفضلوا طول الوقت بيحفزوا اللاعبين ومش بيهدوا خالص".

وأضاف كهربا: "حلمي أن أخذ البطولات المقبلة مع الأهلي وأن أفضل مستمر مع الأهلي حتى الاعتزال".

والسبت الماضي، توّج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

ومع حصد الأهلي لكأس مصر يكون قد أكمل ثلاثيته من البطولات التي حصدها في موسم 2020، فسبق أن حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وعزز الأهلي صدارته لأكثر الأندية المصرية تحقيقًا للقب الكأس برصيد 37 مرة، بينما يحل الزمالك في المرتبة الثانية بعدد 27 لقبا.