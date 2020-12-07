بعد فشل الصفقة.. الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ.. واللاعب لم يوافق رسمياً

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عن كواليس مفاوضات الزمالك مع أحمد الشيخ، لاعب القلعة الحمراء السابق.

وقال عرابي، في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ وتواصل معه من أجل الحصول على توقيعه".

وأضاف عرابي: "أحمد الشيخ لم يوافق رسميًا على الانتقال إلى نادي الزمالك، كما أشيع أن الزمالك تراجع عن الصفقة ولكن كان هناك مفاوضات بين الطرفين برغبة من نادي الزمالك في البداية".

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع لاعب الأهلي السابق أحمد الشيخ صانع الألعاب وذلك في صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادي قبل غلق باب القيد للموسم الجديد.

ووقع الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة ٣ سنوات مقبلة، حتى ٢٠٢٣، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.

وأحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعداداً لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي.

وكان الأهلي استغنى عن خدمات اللاعب بعد نهاية الموسم ليصبح لاعبا حرًا.