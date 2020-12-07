شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخاطب الجبلاية لخوض مباريات الموسم الجديد في بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن مخاطبة النادى لاتحاد الكرة بخصوص تحديد ملعب أبناء الجنوب فى الموسم الجديد، وقال أمين فى تصريحات خاصة، أن أسوان طلب من اتحاد الكرة، خوض مباريات الموسم الجديد على ملعب بتروسبورت، بدلاً من ملعب السكة الحديد الذى يحتاج إلى الكثير من التجهيزات.

ومازال أسوان ينتظر رد اتحاد الكرة لتحديد ملعبه بشكل نهائى قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد الذى يبدأ فى 12 ديسمبر الجارى.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو و جون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.