شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «أنا مبسوط عشان مجبناش صفقات جديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك مفاجأة بإعلانه ارتياحه لعدم ضم أي صفقات جديدة لنادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق. وقال رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات عبر برنامج «زملكاوي» مع خالد الغندور: «أنا مبسوط عشان الزمالك مجبش أي صفقات جديدة ولأننا حافظنا على القوام الحالي للفريق». وبرر «يونس» موقفه الرافض لضم الزمالك لأي صفقات جديدة بخوفه من التأثير السلبي لهذه الصفقات على مسيرة المارد الابيض، مؤكدًا أن دخول أي صفقة ليست مثل لاعبي الزمالك فنيًا وبدنيًا ومهاريًا ستؤثر سلبًا على أداء ونتائج الفريق، لذلك من الأفضل لمصلحة الفريق عدم ضم صفقات جديدة لأن الزمالك لدية قائمة كاملة ومتكاملة. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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