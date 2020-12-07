شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «سنضع لائحة مالية تحفيزية من أجل الفوز بالدوري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إنه اتفق مع اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تسيير أعمال النادي على إعداد لائحة مالية تحفيزية جديدة للاعبي الفريق الكروي الأول.
وكشف رئيس لجنة الكرة، في تصريحات عبر برنامج «زملكاوي» أن هدفه من هذه اللائحة التحفيزية للاعبين هي الفوز ببطولة الدوري، موضحًا: «هنعمل لائحة مالية تكون محفزة للاعبين عشان ناخد الدوري».
وأكد «يونس» على ثقته في قوام الفريق الحالي القادر على إسعاد الجماهير، نافيًا وجود أي خلافات بينه وبين لاعبي الفريق أو زملائه في لجنة الكرة.
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