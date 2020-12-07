شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يرد على عمرو أديب بعد مطالبة الأخير بإزالة صور رئيس الزمالك الموقوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب، بعد مطالبة الأخير بإزالة صوره ولافتاته من داخل نادي الزمالك.
وأكد «منصور» في رسالته لعمرو أديب، عبر فيديو بثه على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي: «الصور واللافتات اللي في النادي على حسابي فانا تبرعت للنادي بـ17 ونصف مليون جنية، اعتبر يا عمر يا أديب إن نصف مليون جنية منهم للافتات اللي أنت بتطالب بإزالتها».
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