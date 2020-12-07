شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس:«عملنا شغل سنة خلال 3 أيام بس في الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك استيائه من «الحملات المغرضة التي يتعرض لها أعضاء لجنة الكرة والحرب الخاصة ضده من بعض الجماهير التي وصفهم بأنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية، حسب تعبيره.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «زملكاوي»: رغم أننا تسلمنا النادي منذ 3 أيام فقط إلا أننا قمنا بعمل سنة خلال هذه الأيام الثلاثة داخل الزمالك لأن اللي طُلب منا كان يحتاج شغل سنة لكننا أنجزناه في 3 أيام بس«.

وطالب «يونس» الجميع والجماهير بالصبر عليهم، مشددًا على التعاون والتواصل اليومي بينه وبين اللجنة الثلاثية المؤقتة وقيامها بدورها على أكمل وجه.